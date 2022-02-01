В Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в здание, где находится адвокатская контора

Ночью во вторник, 22 февраля, в Киеве неизвестные совершили выстрел из РПГ-26 в здание, где находится адвокатская контора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Киевской Нацполиции.

В полицию Киева поступила информация о том, что в здании, где на одном из этажей находится адвокатская контора, раздался взрыв. Оперативный дежурный немедленно направил по адресу взрывотехническую службу и следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, выстрел произведен из РПГ-26. Взрывом повреждены окна в кабинетах адвокатской конторы и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий содеянного, основная из которых – профессиональная деятельность адвокатов.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как в Николаеве ночью 14 сентября неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис юридической фирмы «Магистр». Полиция открыла уголовное производство по факту поджога офиса юридической компании в центре Николаева.