В Николаеве бесплатный адвокат «самоустранился» от заседания по экстрадиции «вора в законе» Кобы «Руставского» – суд вызвал нового защитника

Коба Шемазашвили («Руставский») В Центральном райсуде Николаева 22 февраля из-за позиции адвоката снова не смогли рассмотреть жалобу на экстрадицию Кобы Шемазашвили («Руставского»). Суд вызывает нового защитника.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, адвокат Кобы «Руставского» Илья Мастистый подал в суд жалобу об отмене решения Минюста о выдаче его клиента в Испанию, где он подозревается в ряде преступлений. При этом Мастистый уже трижды не появлялся на заседание. В связи с этим суд назначил Шемазашвили защитника из Центра бесплатной помощи.

Адвокат из Центра бесплатной помощи Юрий Крупка на заседании 22 февраля начал сетовать, что не было информации о заседании на сайте Судебной власти, он не смог найти определение по этому делу, а также сказал, что в 15:00 у него курсы повышения квалификации. Еще он сказал, что материалы дела довольно объемные,

Коба Шемазашвили высказался, что хочет, чтобы его интересы представлял адвокат Илья Мастистый, который и подал жалобу в суд. Он также предположил, что его Мастистый якобы может и не знать о времени заседания.

Прокурор отметил, что Крупке дали час на ознакомление с материалами, документы в которых часто дублируются по своему смыслу, и на общение с Шемазашвили. Также он сказал, что готов дать при надобности Крупке еще времени для ознакомление с документами, считая возможным провести заседание.

Юрий Крупка снова не выразил особого желания участвовать в этом деле, поэтому в итоге судья Галина Подзигун решила снова запросить у Центра бесплатной правовой помощи другого защитника для Кобы Шемазашвили. В заседании снова огласили перерыв.

Как известного, сотрудники ДСР задержали «вора в законе» Кобу «Руставского», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря 2021 года. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а позже перевели в следственный изолятор.

Коба «Руставского» планируют экстрадировать в Королевство Испания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Уголовного кодекса Королевства Испании.

Его с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.