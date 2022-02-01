В центре Николаева неизвестные украли решетки от ливневок

В Николаеве по улице Пограничной угол улицы Логовенко неизвестные укради две решетки от дождеприемников. В свою очередь коммунальное предприятие подало заявление в полицию.

Об этом на Facebook-странице сообщает КП «ЭЛУ Автодорог»

«Новая кража...Украли две решетки от дождеприемников. Они были дополнительно обварены скобами, но это не остановило грабителей. Подали заявление в полицию и надеемся на эффективные действия правоохранительных органов Систематические кражи создают аварийные ситуации для всех участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее в Николаеве в трех местах неизвестные украли решетки дождевых колодцев.