Генпрокуратура инициировала изменения в УПК, чтобы стороны не могли затягивать судебные процессы

В Офисе Генерального прокурора хотят внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно соблюдения разумных сроков уголовного производства. Народные депутаты рассматривали соответствующий законопроект.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий законопроект на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности представили заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский и руководитель Департамента по делам Майдана Алексей Донской.

По словам прокуроров, неоправданно длительное рассмотрение уголовных производств в судах обусловлено, в том числе, системными недостатками Уголовного процессуального кодекса Украины, нормы которого создают исключительные возможности для затягивания судебного процесса.

Сообщается, что прокуроры совместно с общественными организациями инициируют изменение норм УПК, чтобы минимизировать возможность процессуальных диверсий сторон, направленных на затягивание процесса. Речь идет о срывах судебных заседаний под предлогом занятости адвоката в ином судебном процессе; заведомо необоснованные отводы суда, прокурорам; очевидно безосновательные, юридически бесперспективные ходатайства, которые цели исключительно затягивание времени и т.д.

Сейчас, например, по делам Майдана в результате злоупотреблений правами стороной защиты в одном из уголовных производств судебное разбирательство длится более 7 лет, в 9 – более 6, в 17 – более 5, в 12 свыше 4 лет.

«Совершенствование процедур позволит проводить судебные заседания в случае неоднократной неявки защитника, избранного обвиняемым, путем расширения условий привлечения адвоката бесплатной правовой помощи. Кроме того, инициирована возможность проведения судебного заседания, если прибыл хотя бы один защитник обвиняемого», – отметили в ОГП.

Прокуроры также подчеркнули, что в делах Майдана есть производства, которые годами остаются на стадии подготовительного заседания, на котором не решаются вопросы виновности личности, а его основная функция – определиться с возможностью назначения обвинительного акта для рассмотрения дела по существу. Например, в 2 уголовных производствах подготовительное заседание длится более 3 лет; еще во 2 – более 4; а в 4 – более 5 лет.

Сроки проведения подготовительного производства предложено ограничить 15 рабочими днями с установлением предохранителей по поводу оснований переноса судебных заседаний.

Изменения в процедуры позволят преодолеть дисбаланс между количеством дел, в которых обвинительные акты направлены в суд, и количеством приговоров.

В ОГП отметили, что с 2014 года прокурорами по делам Майдана в суд направлено 143 обвинительных акта в отношении 254 человек. При этом вступили в законную силу приговоры только в отношении 27 человек, в то же время еще 16 человек освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а подавляющее большинство из них – 12 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Быстрое принятие изменений в УПК – также залог решения острой проблемы истечения срока давности. В том числе, по делам Майдана, по которым в период ноября 2023 – февраля 2024 года такие сроки истекут в 175 эпизодах тяжких преступлений, рассматриваемых судами в отношении 133 обвиняемых.

Представители Офиса Генпрокурора призвали Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности после принятия за основу законопроекта об изменениях в УПК вовлечь прокуроров в процесс его доработки к второму чтению.

Напомним, как в Николаеве суд по убийству девушки на Аляудах проигнорировали четыре адвоката главного фигуранта – с делом разбираются три года.