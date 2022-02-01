В Николаеве полиция разоблачила группу лиц, которые сливали топливо из тепловозов

В понедельник, 21 февраля, оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области на территории бывшего Корабельного района разоблачили при совершении преступления четырех человек. Мужчины подъезжали на автомобиле УАЗ в оговоренное место и сливали горючее из локомотива.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что с места происшествия полицейские изъяли автомобиль, более 400 литров угнанного дизельного топлива в емкости, специальные приспособления для откачки топлива из топливных баков тепловоза.

По указанному факту следственные отделения полиции №3 Николаевского районного управления проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 185 УК Украины «Кража». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, после чего будет дана правовая оценка действиям каждого из фигурантов», - говорится в сообщении.

Напомним, как 10 мая 2019 года в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест. В рамках этого уголовного производства обыски проводились и у криминального авторитета «Осетра».

А 17 мая 2019 года в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці». В июне в Николаеве полиция задержала также еще одну группировку по краже топлива из тепловозов.

6 ноября 2019 года возле Баштанки полиция и СБУ задержали машиниста тепловоза, его помощника и их подельника за кражу топлива «Укрзалізниці».

Также 11 января 2020 года полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. Его также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суда арестовал Вячеслава Остерова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве.

Кроме того напомним, как в мое 2021 года в Николаеве СБУ задержала троих работников «Укрзалізниці» и четверых представителей криминальных кругов, которые ежемесячно сливали с локомотивов 100-150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его. По информации правоохранителей, ежемесячно дельцы наносили ущерб предприятию на 50 тысяч долларов. Двоих исполнителей и соучастника, на чьей АЗС сбывали дизтопливо, суд отправил под ночной домашний арест, одного машиниста отпустили под личное обязательство. Еще одному фигуранту Владимиру Васильеву назначили меру пресечения в виде залога в размере 113 тысяч гривен. А через время суд назначил залог в ₴180 тысяч еще одному из организаторов в деле о краже дизтоплива с локомотивов