После третьего рассмотрения суд признал виновным экс-главу РГА на Николаевщине в злоупотреблении властью при сборе урожая фермера

Василий Иванченко (фото - архив) Суд признал экс-главу Доманевской райгосадминистрации Василия Иванченко виновным в злоупотреблении властью при сборе урожая местного фермера в 2014 году.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Как сообщалось, в августе 2016 года тогда еще глава Доманевской РГА Василий Иванченко получил условный срок. Его и бывшего начальника Доманевского райотдела милиции Игоря Паламарчука признали виновными в незаконном сборе 111 тонн урожая пшеницы стоимостью более 200 тысяч гривен с земельного участка местного фермера в пределах Зеленояровского сельского совета в июле 2014 года.

6 июня 2016 года Иванченко подал в отставку, но Президент Украины Петр Порошенко ее не удовлетворил. Позже Иванченко забрал свое заявление, но в сентябре 2016 года его все-таки уволили. 19 августа 2016 года Апелляционный суд Николаевской области отменил приговор Василию Иванченко и Игорю Паламарчуку и направил производство на новое рассмотрение.

В 2017 году Первомайский горрайонный суд оправдал фигурантов, но дело снова отправили на новое рассмотрение в Вознесенском горрайонном суде. Это было третье слушание дела в суде первой инстанции.

В этот раз суд признал Иванченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

За это коллегия судей в составе Оксаны Мироновой, Людмилы Лузан и Александра Дробинского наказал бывшего чиновника четырьмя годами лишения свободы. Также его лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на два года и оштрафовали на 8,5 тысяч гривен. Еще суд лишил Иванченко 7-го ранга госслужащего.

Одновременно суд решил освободить экс-главу РГА от основного наказания с назначением двух лет испытательного срока.

Действия второго обвиняемого, бывшего начальника Доманевского райотдела милиции Игоря Паламарчука, гособвинение квалифицировало по части 1 статьи 345 УК Украины («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа»). Но в этом случае суд не увидел в действиях экс-милиционера состава преступления.

Стоит отметить, что у сторон также есть еще 30 дней с момента провозглашения, чтобы обжаловать этот приговор в апелляционном суде.