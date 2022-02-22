В Николаеве сообщили о подозрении экс-чиновнику ДЖКХ, который подписал недостоверные акты по ремонту тротуара на Намыве

Бывшему заместителю начальника управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при ДЖКХ Николаевского городского совета сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло ущерб почти на 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи на должности заместителя начальника управления, в сентябре 2020 года, действуя умышленно, по корыстным мотивам, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью получения для юридического лица неправомерной выгоды, достоверно зная, что строительные работы по текущему ремонту тротуара по улице Курортная от улицы Озерная до улицы Киевская, выполнены не в полном объеме, а стоимость работ завышена, подписал акты приемки выполненных строительных работ, справки о стоимости выполненных строительных работ и расходов.

В результате незаконных действий экс-чиновника государству нанесен ущерб на сумму почти 250 тысяч гривен.

Его действия квалифицировали по части 2 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о бывшем заместителе начальника управления Василии Зощенко. Его декларации найти не удалось, однако в резюме, которое он опубликовал на платформе по поиску работы, он указал, что с марта 2019 по февраль 2021 был инженером технического надзора в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета.

Помимо этого, с октября 2008 года по марта 2011 года он проработал главным инженером в ООО «РКСУ» в Николаеве, потом чуть менее полугода - в ООО «Новострой Николаев». С марта 2012 года по январь 2019 года работал в России, в частности, в Москве. По возвращении оттуда начал работать в ДЖКХ.

Кроме того, в 2010 году Зощенко включили в состав экспертов «Агентства экспертиз» Управления капитального строительства Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как известно, 18 февраля в Николаеве руководителя предприятия заподозрили в присвоении почти 250 тысяч гривен во время ремонта тротуара в микрорайоне Намыв. речь идет об ООО «ЭКОТОПТРАНС», одержавшем победу на торгах по тендеру на проведение текущего ремонта. Директором, владельцем и бенефициаром фирма является один человек – Ирина Черноус. Основным видом деятельности ООО указана оптовая торговля деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Действия директор ООО квалифицировали как присвоение чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением (ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 УК Украины).