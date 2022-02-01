В Баштанском районе двое подростков две недели терроризировали местного жителя – они похищали у него деньги, машину и избили его

В Николаевской области, в Баштанском районе двое подростков 16 лет две недели терроризировали 50-летнего местного жителя – они воровали у него деньги, автомобиль, угрожали расправой и избили.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в начале февраля двое подростков украли у 50-летнего жителя села Афанасьевка 50 тысяч гривен, угрожая физической расправой.

Затем злоумышленники отдали потерпевшему 9 тысяч гривен для того, чтобы он не сообщил о данном факте в полицию. Но через некоторое время проникли в его дом, откуда похитили 7 тысяч гривен.

Впоследствии, вернувшись еще раз, подростки, уже угрожая ножом, снова требовали у хозяина денег. Не получив желаемого, они нанесли мужчине телесные повреждения и забрали автомобиль ВАЗ 21061. Покатавшись, транспортное средство вернули.

Тогда уже пострадавший 18 февраля обратился за помощью в полицию.

В течение нескольких часов полицейские разыскали злоумышленников. Ими оказались 16-летние жители Снигиревской и Широковской территориальных общин.

Фигурантам следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 185 «Кража», частью 2 и 3 статьи 186 «Грабеж», часть 3 статьи 187 «Разбой» часть 2 статьи 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За совершенные уголовные правонарушения им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемым меру пресечения.

Напомним, житель Южноукраинска, который среди дня на улице избил и ограбил прохожую, сдался полиции.