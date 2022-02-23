В Виннице приговорили к 10 годам тюрьмы «гадалку», которая отобрала у своей жертвы ₴5 миллионов

Винницкий городской суд приговорил обвиняемую в мошенничестве к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, что преступление случилось в марте 2019 года, расследование и суд продолжались почти три года.

Обвиняемая возле одного из салонов красоты заметила незнакомую женщину. Аферистка под предлогом снятия порчи с семьи начала убеждать женщину в необходимости немедленного проведения ритуала с использованием денег. Женщина согласилась пустить мошенницу себе домой, где отдала деньги и золотые изделия общей стоимостью 5,1 миллиона гривен. Злоумышленница после этого скрылась.

Кроме тюремного срока аферистку обязали возместить материальный ущерб на сумму 5,1 миллиона гривен. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.