Полиция задержала харьковчанина, который пытался поджечь свою бывшую девушку

В Харькове полиция задержала 28-летнего местного жителя за покушение на убийство его бывшей девушки.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Подозреваемый 19 февраля пришел в магазин, где работала продавщицей его бывшая. Незадолго до этого она сообщила, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.

Парень попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую возлюбленную, чтобы на ней загорелась одежда. Однако девушке удалось спрятаться за стойкой с товаром, и тогда подозреваемый поджег лежащий на полу пакет. Прилавок загорелся, в торговом павильоне начался пожар. Девушка успела выбежать на улицу и обратилась за помощью к прохожему, который вызвал пожарных. Огонь удалось вовремя потушить.

Подозреваемого на время следствия поместили под арест. Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее одессит похитил бывшую девушку, чтобы «восстановить отношения».