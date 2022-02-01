В Луцке патрульные помешали мужчине съесть два пакетика с наркотиками

В Луцке патрульные остановили Volkswagen Golf, во время проверки его пассажир пытался съесть два пакетика с наркотиками.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

Патрульные получили сообщение о нарушении ПДД. Пассажир автомобиля вел себя подозрительно, поэтому полицейские провели поверхностную проверку.

«За пассажирским сиденьем обнаружили два пакетика с неизвестным белым порошкообразным веществом. Во избежание ответственности мужчина пытался забрать эти пакетики из-под сидения авто и в дальнейшем их съесть. Однако патрульные помешали этому и вызвали на место следственно-оперативную группу, обнаружившую еще один пакетик с остатками белого порошкообразного вещества», - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, апелляционный суд оправдал львовских патрульных, которым ранее дали по 8 лет тюрьмы за смерть задержанного, проглотившего сверток с наркотиками.