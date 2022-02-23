В Николаеве суд арестовал с залогом в ₴49 тысяч начальника сектора полиции, подозреваемого в получении взятки от порубки деревьев

Заводский районный суд Николаева арестовал с залогом в 49 тысяч гривен начальника сектора полицейской деятельности №1 Вознесенского районного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области (Веселиново) уличили на получении взятки.

Об этом свидетельствует соответствующее определение суда.

Как известно, полицейский за неправомерную выгоду в сумме 16 тысяч гривен обещал предпринимателю не вмешиваться в его хозяйственную деятельность, связанную с порубкой деревьев, и гарантировал, что его не будут привлекать к ответственности.

После получения части денежных средств на сумму 8 тысяч гривен его противоправная деятельность была прекращена. Начальнику сектора полиции сообщили о подозрении.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и на два месяца применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 49 тысяч гривен. В случае выплаты этой суммы на него возлагается ряд обязательств, в частности, прибывать по первому вызову следствия и суда; не выезжать из города, где он прописан, без разрешения; сообщать о смене места жительства или работы; воздержаться от общения со свидетелями по делу; сдать документы для выезда заграницу.

Кроме того, подозреваемого на два месяца отстранили от должности.

Как известно, этот сектор полиции возглавляет майор полиции Сергей Гаспарян. Он был назначен руководителем подразделения в августе 2020 года. Ранее он возглавлял уголовный блок в этом же отделении.