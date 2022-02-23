Львовского сотрудника миграционной службы задержали на взятке в $12 тысяч, он продавал паспорта иностранцам

Во Львове полиция задержала на взятке сотрудника Государственной миграционной службы.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, чиновник организовал схему систематического получения взяток за выдачу иностранцам паспортов граждан Украины, в том числе, заграничных паспортов.

«Благодаря этому фактически происходила легализация иностранца в Украине, без законных оснований. Фигурант обеспечивал выдачу иностранцам действительного паспорта на имя постороннего человека, однако с фотографией заказчика. Стоимость незаконной «услуги» составила 12 тысяч долларов», - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали после передачи части взятки – 2 тысяч долларов. Его намерены отстранить от занимаемой должности. Устанавливается круг всех причастных к преступлению.

Напомним, ранее в Николаеве внутренняя безопасность СБУ задержала сирийца, который хотел дать $500 взятки за легализацию граждан Ирака в Украине.