В Николаеве суд вернул адвокату его жалобу относительно экстрадиции «вора в законе» Кобы «Руставского»

Коба Шемазашвили («Руставский») В Николаеве в среду, 23 февраля, суд вернул адвокату его жалобу относительно решения Минюста об экстрадиции Кобы Шемазашвили («Руставского») в Испанию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Как известно, адвокат Кобы «Руставского» Илья Мастистый подал в суд жалобу об отмене решения Минюста о выдаче его клиента в Испанию, где он подозревается в ряде преступлений. При этом Мастистый уже трижды не появлялся на заседание. В связи с этим суд назначил Шемазашвили защитника из Центра бесплатной помощи, но и тот 22 февраля фактически самоустранился от участия в деле. Суд решил привлечь для Кобы «Руставского» другого бесплатного защитника.

23 февраля Коба Шемазашвили снова заявил, что отказывается от бесплатного защитника и хотел, чтобы его интересы представлял отсутствующий Илья Мастистый.

Новому защитнику, предоставленного по решению суда, предоставили несколько часов для ознакомления с материалами. Когда заседание продолжилось, то адвокату оставалось лишь повторить, что Шемазашвили отказался от его услуг, а он в суде будет придерживается его позиции.

Прокурор кратко озвучил свою позицию, мотивируя тем, что еще в декабре прошлого года адвокат Мастистый подавал аналогичную жалобу в Печерский райсуд Киева, а потом сам просил ее оставить без движения. Через время он туда же обратился повторно с аналогичным документом, но суд ее вернул из-за процессуальных нарушений, адвокат это решение не обжаловал.

Также прокурор отметил об истекших сроках обжалования решения Минюста об экстрадиции и, что дело вовсе не подсудно Центральному райсуду Николаева.

Еще прокурор вспомнил, как в 2020 году суд не продлил Кобе «Руставскому» меру пресечения, после чего он сменил место жительство и для его розыска пришлось привлекать Департамент стратегических расследований, сотрудники которого все же разыскали его по другому адресу.

Сам Коба «Руставский» рассказал, что он вовсе не прятался от полиции, а все время жил с семьей по указанному в материалах дела адресу. Он уверял, что туда не приходили никакие повестки. Он сказал, что его задержали в другом месте, потому что он был в гостях.

Также Шемазашвили сказал, что считает жалобу своего адвоката подсудной Центральному райсуду, отметив, что тот ее подал здесь, поскольку и его перевели из Киева в Николаев.

В итоге судья Галина Подзигун приняла решение о возвращении жалобы адвоката Ильи Мастистого. Решение можно обжаловать в течение пяти дней.

Как известного, сотрудники ДСР задержали «вора в законе» Кобу «Руставского», который незаконно попал на территорию Украины, 1 декабря 2021 года. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а позже перевели в следственный изолятор.

Коба «Руставского» планируют экстрадировать в Королевство Испания для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 16, 74, 138, 139, 301, 302, 515 Уголовного кодекса Королевства Испании.

Его с 2016 года разыскивают правоохранительные органы Испании за совершение особо тяжких преступлений. А именно – за создание преступной организации, заказное убийство во Франции и хранение имущества, полученного преступным путем. Также он являлся так называемым «опекуном» «коронованных» представителей преступного мира Испании.

Напомним, как вознесенский судья Вуив отказал ГМС в продлении содержания под стражей криминального авторитета из санкционного списка.