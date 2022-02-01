Экс-депутат Первомайского горсовета и его подельники предстанут перед судом за кражу газа с поездов

Дмитрий Казимир в суде (фото - архив) В Николаевской области в суд направили обвинительный акт в отношении восьми членов организованной преступной группы, которая длительное время совершала похищение сжиженного газа из вагонов-цистерн поезда.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, сотрудники полиции задержали участников этой группировки11 августа 2021 года. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме и распределенными ролями. Машинист поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже на специально арендованном грузовике ждали другие фигуранты, которые присоединяли оборудования и откачивали газ. Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольную заправочную станцию, где его и реализовывали.

Сначала были задержаны двое из фигурантов. Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5 тысяч долларов США за непривлечение его подельников к уголовной ответственности, то есть закрытие уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и непрепятствование его дальнейшей преступной деятельности.

О попытке подкупа начальник Первомайского районного отдела полиции сообщил внутренней безопасности полиции, сотрудники которой совместно с следователями ГУНП задержали фигурантов при передаче обещанной суммы. Задержанными оказались руководители охранной фирмы «Сармат 119» Алик Горецкий и Дмитрий Казимир, который также был депутатом горсовета. Позже суд арестовал их с залогами.

В ходе следствия задокументировано пять эпизодов преступной деятельности группировки. Субъектам хозяйствования нанесен ущерб на общую сумму более полумиллиона гривен.

Во время обысков по местам жительства членов организованной группы, в их автомобилях и на складских помещениях изъяты вещи и документы, орудия совершения преступлений, а также наркотическое вещество - каннабис, и холодное оружие.

Действия фигурантов квалифицировали по части 5 статьи 185, части 3 статьи 15, части 5 статьи 185, части 2 статьи 263, части 2 статьи 309 УК Украины. Кроме того, организатору группы инкриминируют совершение предоставления неправомерной выгоды (часть 3 статьи 369 УК Украины).

Напомним, что Дмитрий Казимир – экс-депутат Первомайского городского совета от фракции «Оппозиционный блок», который занял место депутата Василия Мосякина. Ранее сообщалось, что в Николаевской области, в Первомайске нашли тело кандидата в народные депутаты Украины от партии «Оппозицонный блок» по 132 округу Василия Мосякина с огнестрельным ранением. В полиции обнародовали официальную версию - самоубийство.

Позже стало известно, что в Первомайске сгорело два автомобиля. Один из них - Audi Q7. Автомобиль принадлежит Дмитрию Казимиру.