За прошедшие сутки 16 военнообязанных мужчин пытались выехать из Украины с помощью взяток

За сутки, 3 марта, 16 мужчин возрастом от 18 до 60 лет пытались покинуть территорию Украины, подкупив пограничников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Военнообязанные мужчины прикрывались маленькими детьми, семейными трудностями, придумывали себе болезни, предлагали взятки, а также пытались нарушить границу вне пунктов пропуска.

Несколько мужчины пытались пересечь границу с маленькими детьми без сопровождения других взрослых и аргументируют, что больше некому эвакуировать детей.

Больше всего уклонявшихся было обнаружено пограничниками Мукачевского отряда: пять мужчин пытались подкупить инспекторов пограничного контроля, однако им это не удалось.

Алогичные заявления были зафиксированы пограничниками в пунктах пропусков «Мамалыга», «Ужгород», «Ягодин», «Устилуг», «Дьяково», «Звонковое», «Солотвино», «Лужанка» , «Порубное», «Рава-Русская» и «Орловка».

Отмечается, что некоторые из них предлагали по 1,5 тысяч евро или 2 тысячи долларов США, однако ни на одно из предложений сотрудники Госпогранслужбы не согласились.

Правонарушителей передали сотрудникам национальной полиции, после чего ими должны заняться военкоматы.

Напомним, что ранее в Украину вернулись около 80 тысяч наших соотечественников, из которых большинство – мужчины.