На Николаевщине не работает линия 102 – граждан просят звонить на мобильный или писать в Telegram

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06.03.2022 19:07

В Николаевской области временно не работает специальная линия 102.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Граждан просят вместо 102 звонить по мобильным номерам:

- 099 190 00 86,

- 099 190 01 42,

- 099 190 03 14,

- 099 190 03 39,

- 099 190 03 87,

- 099 190 04 80,

- 099 190 04 82,

- 099 190 04 96,

- 099 090 01 46,

– 099 090 01 86.

Дополнительный телефон: (095) 278 31 74. По этому же номеру можно оставить сообщение в мессенджере Telegram https://t.me/Mykolaiv102, обязательно указав фамилию, имя и отчество, а также контактные данные.

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