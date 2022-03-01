На Николаевщине не работает линия 102 – граждан просят звонить на мобильный или писать в Telegram

В Николаевской области временно не работает специальная линия 102.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Граждан просят вместо 102 звонить по мобильным номерам:

- 099 190 00 86, - 099 190 01 42, - 099 190 03 14, - 099 190 03 39, - 099 190 03 87, - 099 190 04 80, - 099 190 04 82, - 099 190 04 96, - 099 090 01 46, – 099 090 01 86.

Дополнительный телефон: (095) 278 31 74. По этому же номеру можно оставить сообщение в мессенджере Telegram https://t.me/Mykolaiv102, обязательно указав фамилию, имя и отчество, а также контактные данные.