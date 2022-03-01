На Николаевщине не работает линия 102 – граждан просят звонить на мобильный или писать в Telegram

В Николаевской области временно не работает специальная линия 102.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Граждан просят вместо 102 звонить по мобильным номерам:
- 099 190 00 86,
- 099 190 01 42,
- 099 190 03 14,
- 099 190 03 39,
- 099 190 03 87,
- 099 190 04 80,
- 099 190 04 82,
- 099 190 04 96,
- 099 090 01 46,
– 099 090 01 86.
Дополнительный телефон: (095) 278 31 74. По этому же номеру можно оставить сообщение в мессенджере Telegram https://t.me/Mykolaiv102, обязательно указав фамилию, имя и отчество, а также контактные данные.