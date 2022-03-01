В Николаеве полицейские поймали мародера и любителя «русского мира»

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали мародера. При этом он оказался сторонником «русского мира».
Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.
«Недавно бойцы батальона УПО задержали рыскающего в авто горожан гражданина. Оказалось, что мародер проживает в Николаеве несколько лет, а родом из Полтавской области. К тому же мужчина оказался поклонником «русского мира». Нарушителя задержали и передали военным на блокпост для дальнейшего перевоспитания», – говорится в сообщении.