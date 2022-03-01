В Украине суд разрешил арестовать российского артиста Николая Баскова – его объявят в международный розыск

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства об аресте российского артиста Николая Баскова.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Ирина Венедиктова отметила, что с этого дня процессуальный статус Баскова на территории Украины - подозреваемый за совершение преступления, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Речь идет о том, что Басков пропагандировал и оправдывал войну на территории Украины.

«Николай Викторович, как же так? Без театральной ухмылки, без лукавства обращаюсь к вам. Вам зачем это все понадобилось? Я многое бы сказала, но характер занимаемой должности не позволяет. В правовом государстве представитель органов правопорядка вынужден принимать любые справедливые решения без каких-либо исключений - решение и в части вашего процессуального статуса исключением также не станет. Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях - это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие», - написала Венедиктова.





«Напомнить вам ваши же слова? Напоминаю: «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или в коллективную самооборону» Вы от кого, Николай Викторович, обороняться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом вашей публикации до момента размещения? Что вы знаете о судьбе Луганска и Донецка? Вижу, вы в совершенстве овладели навыками компьютерной грамотности и научились прямо по-пионерски пользоваться функцией «copy/paste». Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице: «Россия, признав ЛНР и ДНР, «имеет полное право взять на себя защиту этих республик».

Каких республик? Луганск и Донецк - это Украина», - добавила она.

Также Генпрокурор Венедиктова воспользовалась словами из песни Баскова и отметила, что Украина его зовет.