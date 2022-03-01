В Николаеве полиция нагрянула на самогонную «точку» на Спасской и заставила вылить алкоголь

В Николаеве 9 марта произошел конфликт в точке по продаже самогона.

Об этом сообщают «Новости-N».

Точка находится в центре города – на улице Спасской, 56 и работает на протяжении двенадцати лет. Продолжилась ее деятельность и в условиях войны, несмотря на запрет на продажу алкоголя.

«Соседи стали жаловаться на самогонщицу и вызвали полицию. Между местными жителями и клиентами точки едва не завязалась драка. На место приехала полиция и заставила вылить самогон прямо в клумбу», - сообщает издание.

В прошлом году у самогонщицы, по словам местных жителей, изъяли 1200 литров самогона. За 12 лет работы незаконной точки по продаже самогона жители писали письма во все инстанции, вплоть до Генпрокуратуры, но никто ничего сделать не смог.

Напомним, ранее задержали 45-летнего николаевца, который предложил полицейскому 20 тысяч гривен за возврат изъятого оборудования и тысячи литров самогона. Позже стало известно, что взяткодатель – Евгений Чернов. Он и его жена Юлия организовали «наливайку» на улице Спасской, 56, на которую годами жалуются местные жители. Первые массовые жалобы людей на эту «наливайку» начали поступать еще в 2012 году. Затем прокурор хотел наказать штрафом владельца «наливайки» за взятку полицейскому – говорил, что тот «помог» следствию.