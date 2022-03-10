В Киеве преступность упала в пять раз и почти побороли мародерство

В Киеве за 14 дней войны преступность снизилась почти в пять раз.

Об этом сообщил начальник полиции Киева, экс-николаевец Иван Выговский.

Киевляне активно вовлекаются в борьбу с мародерами и диверсантами.

- Мы благодарны местным жителям за то, что большинство из них помогает полицейским и военным. Вместе мы одной командой противодействуем оккупантам. В частности, задержаны 70 человек, которые могут быть причастны к диверсионно-разведывательным группам, и 45 граждан, которые совершали мародерство. На протяжении последних четырех суток у нас нет фактов мародерства, - сообщил Иван Выговский.

Правоохранители продолжают круглосуточно обеспечивать правопорядок в столице.