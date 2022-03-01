В Киеве полицейские расстреляли Toyota на синих номерах – водитель не остановился на блокпосту и открыл огонь 18+

В четверг, 10 марта, около 18:00 в Дарницком районе Киева бойцы двух спецподразделений полиции расстреляли автомобиль Toyota на синих госномерах (означает причастность к структуре МВД, – ПН), водитель которого не остановился на блокпосту.

Об этом сообщил Владимир Бойко.

По словам Бойко, в результате стрельбы был убит Демьяненко Дмитрий Сергеевич, бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

«Автомобиль Демьяненко был расстрелян бойцами полка полиции особого назначения «Миротворец» ГУНП в Киевской области и полка полиции особого назначения «Киев» ГУНП в городе Киеве, поскольку водитель не остановился на блокпосту», – отметил Бойко.

Также в сети появилось видео, согласно которому можно сделать вывод, что водитель открыл огонь по сотруднику полиции, который открыл пассажирскую дверь заблокированной Toyota.

Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.