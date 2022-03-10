В Харькове задержали предателя, который за ₴40 тысяч скорректировал огонь российской артиллерии по хлебзаводу

Последствия обстрела Харькова 1 марта В Харькове задержали местного жителя, который за 40 тысяч гривен согласился скорректировать огонь российской артиллерии по хлебзаводу.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«На ночь о чудовищах. Не могу сдержать эмоции. В последнее время вынуждена делиться негативом. Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ему на тот момент лица. Звонивший представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации – отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода «Салтовский» и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен», – пишет Венедиктова.

Далее, по ее словам, 1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов.