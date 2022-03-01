В центре Николаева полиция охраны поймала еще одного мародера

В Николаеве сотрудники полиции охраны задержали мародера.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В районе педагогического университета мужчина с криминальным прошлым отважился на кражу в закрытом магазине. Он взял первый попавшийся кирпич, выбил окно и пролез внутрь.

Но, сработала сигнализация, полицейские батальона УПО уже через несколько минут приехали на место происшествия. Вор даже не успел убежать и попытался спрятаться в помещении.

Мужчину задержали и доставили в территориальное подразделение полиции.