Российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев», - написал он.
Как известно, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. С требованием освободить его 12 марта в Мелитополе собрались несколько тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его. Российские оккупанты назначили «и.о. мэра» Мелитополя одиозную депутата от «Оппоблока» Галину Данильченко