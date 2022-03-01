Российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом он сообщил в Facebook.

Как известно, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. С требованием освободить его 12 марта в Мелитополе собрались несколько тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его. Российские оккупанты назначили «и.о. мэра» Мелитополя одиозную депутата от «Оппоблока» Галину Данильченко