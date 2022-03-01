Российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное в Запорожской области

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13.03.2022 10:03

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Военные преступления становятся системными. Похищен городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев», - написал он.

Как известно, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. С требованием освободить его 12 марта в Мелитополе собрались несколько тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его. Российские оккупанты назначили «и.о. мэра» Мелитополя одиозную депутата от «Оппоблока» Галину Данильченко

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