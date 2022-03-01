Два украинца хотели избежать мобилизации и предлагали пограничникам взятку в почти $9 тысяч и ₴8,5 тысяч – мужчин передали в Нацгвардию

В пункте пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей пограничники пресекли две попытки предоставления неправомерной выгоды, чтобы уехать за пределы Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

28-летний и 29-летний мужчины предлагали 5000 долларов и 3450 долларов, 8500 гривен, чтобы избежать мобилизации и убежать за пределы Украины.