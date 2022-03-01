Оккупанты снова повредили линии, пытающие ЧАЭС и Славути, которую только вчера отремонтировали работники «Укрэнерго»

Российские оккупанты снова повредили высоковольтную линию, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич, которую ремонтники только починили.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Вчера, 13 марта, ремонтная бригада «Укрэнерго» отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и Славутича. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию. Ремонтная бригада НЭК «Укрэнерго» вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение.

«Укрэнерго» отмечает, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергопитания. Также от линии, питающей атомную станцию, зависит электроснабжение жителей Славутича. Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад «Укрэнерго» к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами», - говорится в сообщении.

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.