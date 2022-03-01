На границе поймали подсанкционного «вора в законе» «Гегу Озургетского», который сбежал из тюрьмы с наступлением войны

Во время совместной спецоперации правоохранители задержали «вора в законе» из Грузии, сбежавшего из исправительной колонии в Черниговской области.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

30-летний уроженец Тбилиси пытался незаконно пересечь государственную границу Украины и Молдовы в городе Могилев-Подольский.

В Украине злоумышленник отбывал наказание за совершение двух тяжких преступлений – умышленного убийства и насилия в отношении работника правоохранительного органа.

В колонии задержанный выполнял роль «смотрящего» и подозревался в установлении и распространении преступного воздействия.

Установлено, что из «Менской исправительной колонии» задержанный сбежал 26 февраля. В течение двух недель он скрывался и планировал покинуть территорию страны.

После получения информации о том, что беглец находится в одном из пограничных городов Винницкой области, была проведена специальная операция сотрудниками полиции по его задержанию. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

По этому факту следователям начато расследование уголовного производства по части 2 статьи 393 Уголовного кодекса Украины («Побег с места лишения свободы или из-под стражи»). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

В СБУ уточнили, что речь идет о «воре в законе» Георгии Киладзе по прозвищу «Гега Озургецкий». С июня 2021 года он находится в санкционных списках СНБО.