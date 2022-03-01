У нардепов от ОПЗЖ, которые запланировали побег из Украины, провели обыски – у Рабиновича, Чорного и Волошина еще изъяли оружие

Сотрудники ГБР провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины.

В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, как украинский суд заочно арестовал сбежавшего нардепа Киву, а ГБР объявляет его в международный розыск.