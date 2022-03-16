В Харьковской области депутата сельсовета задержали за подготовку захвата государственной власти

Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщили о подозрении по факту подготовки действий, направленных на захват государственной власти.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

«По данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла указанной политической партии и сообщал, что в ближайшее время город Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые будут поддерживать политическое движение указанной партии. Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории города Харькова и области другую власть», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины (подготовка действий, направленных на захват государственной власти). В порядке ст. 615 УПК Украины принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи Управ ления СБ Украины в Харьковской области.