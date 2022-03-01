Чернобыль страдает от мародерства российских оккупантов - грабят офисы, вывозят технику и спецодежду

Российские военные разграбливают Чернобыльскую зону, вывозят спецодежду и компьютерную технику.

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота в Facebook.

"Вести из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе. Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду", - сообщил Сирота.

Также он отметил, что в Чернобыле отсутствует электроснабжение. В данный момент в городе, где раньше проживали вахтенный персонал и "самоселы", осталось всего 300 человек.