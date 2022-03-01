Украинка пыталась вывезти в Молдову своего мужа, спрятав его в бейби-боксе

На границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда разоблачили необычного «пассажира». Его обнаружили в пункте пропуска «Россошаны» в автомобиле марки Renault, в котором ехала женщина с двумя своими детьми.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Проверив документы пассажиров, пограничники осмотрели еще и салон авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения.

«Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей. Охранники границы не пропустили «пассажира», так как на период военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения. На гражданина Украины составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его жену по статье 332 УКУ («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

Как известно, на данный момент мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.