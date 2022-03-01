Жители Николаевщины стали жертвами грабителей в Измаиле – «наживкой» стало объявление о сдаче жилья

В городе Измаил Одесской области полицейские задержали злоумышленников, организовавших разбойное нападение на переселенцев из Николаева. «Наживкой» для пострадавших стало объявление о сдаче жилья, которое правонарушители специально разместили в одном из телефонных мессенджеров.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Злоумышленники встретили в оговоренном месте двух мужчин, которым нужно было переночевать и ехать дальше, но в дом не повезли, а пригрозили оружием и отобрали все сбережения, вещи и автомобиль, на котором те приехали.

Потерпевшие сразу обратились в полицию, и за считанные часы лица, совершившие данное преступление, были установлены. Ими оказались местные жители 20-ти, 27-ми и 32-х лет, самые старшие сверстники были неоднократно судимы за разбойные нападения. Одного из фигурантов стражи порядка разыскали в Болградском районе, остальных троих в Измаиле. Все, что подельники отобрали у незнакомцев, у них изъяли.