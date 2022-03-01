На блокпосту в Николаевской области задержали подозрительного мужчину с оружием

На одном из блокпостов в Николаевской области вечером 17 марта военнослужащие Госпогранслужбы из Национальной гвардии Украины задержали водителя с оружием и наркотиками.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Военнослужащие остановили автомобиль ГАЗ 3110 под управлением гражданина Украины, а во время осмотра автомобиля обнаружили монокль, охотничье ружье 12 калибра, 24 патрона к нему, револьвер и три патрона к нему, около шести граммов растительного вещества, вероятнее всего – каннабиса, четыре техпаспорта на различные транспортные средства и дымовую шашку.

Водитель вместе с находками пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для выяснения обстоятельств и принятия правового решения.