В Киеве задержали россиянина, который за $500 подделывал удостоверения для проезда через блок-посты

В Киеве задержали 60-летнего гражданина России, который занимался изготовлением удостоверений для беспрепятственного проезда через блок-посты.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По месту жительства мужчины провели обыск и обнаружили многочисленное количество удостоверений «Специализированного государственного антикоррупционного комитета», а также специальных разрешений для прохождения блок-постов без проверки транспортных средств.

Кроме того, использование таких удостоверений позволяет заправлять транспортные средства на льготных условиях как представителям военных формирований Украины.

За изготовление удостоверений мужчина брал 500 долларов США.