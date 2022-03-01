Одессит с подельником из ОРДЛО наживались на беженцах, сдавая им несуществующее жилье: «Брали предоплату до 10 тысяч гривен и пропадали»

Киберполиция Одесской области разоблачила мошенников, которые «сдавали в аренду» несуществующее жилье украинцам, бежавшим на западную Украину от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Известно, что двое мужчин размещали в Интернете объявления о предоставлении в аренду несуществующих квартир. Злоумышленники предлагали жилье в западных регионах Украины, ориентируясь на нужды беженцев.

«Фигуранты просили предоплату на карту - от 2 000 до 10 000 гривен за объект. Получив деньги, нарушите блокировали номера клиентов и больше не выходили на связь», - рассказали в полиции.

Один из фигурантов сейчас находится на временно оккупированной территории Донбасса. В доме его подельника, жителя Одессы, правоохранители провели обыск. По результатам которого изъяты мобильные телефоны и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса.