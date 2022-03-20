В Николаеве бойцы областной стражи задержали мародера при попытке похитить мобильный телефон

Бойцы Николаевской областного караула задержали мужчину при попытке похитить мобильный телефон.

Об этом сообщается в Телеграмм.

Инцидент произошел на территории автогаражного кооператива в Корабельном районе. Мужчину задержали, провели с мародером разъяснительную работу, после чего передали его полиции.

Николаевцам напоминают, важную информацию о случаях мародерства или фактах продажи бесплатной гуманитарной помощи можно сообщать Николаевскому областному караулу по многоканальному телефону по номеру горячей линии: 70-91-59