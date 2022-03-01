В Винницкой области пьяный местный депутат со знакомым силой удерживали в квартире женщину – полиции пришлось выламывать двери

В Жмеринке полицейские задержали местного депутата и его товарища по подозрению в незаконном лишении свободы человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Винницкой области.

Злоумышленники содержали в квартире и издевались над 33-летней женщиной, которая кричала о помощи. Для того чтобы освободить потерпевшую, полицейским пришлось выломать дверь.

Установлено, что 41-летний владелец квартиры является действующим депутатом городского совета, вместе с 34-летним знакомым насильно удерживали в своем доме местную жительницу. Злоумышленники прошли освидетельствование, при совершении преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в крови депутата составил почти 2 промилле.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании мер пресечения.

Напомним, как в Днепропетровской области экс-депутат райсовета организовал группировку, грабившую фермеров.