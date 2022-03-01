В Херсоне расстреляли автомобиль соратника экс-мэра Сальдо

В воскресенье утром, 20 марта, в Херсоне расстреляли автомобиль Mercedes, который принадлежит соратнику экс-мэра Владимира Сальдо Павлу Слободчикову.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Типичный Херсон».

Сообщается, что водитель убит, пассажирка – жива. Кто был за рулем, на данный момент неизвестно.

На видео мужчина рассказывает, что инцидент произошел возле дома Владимира Сальдо.

Как известно, СНБО принял решение о запрете на время военного положения деятельность ряда пророссийских партий, в том числе и «Блок Владимира Сальдо».

Павел Слободчиков родился 22 мая 1988 года. В 2020 году баллотировался в Херсонский горсовет от «Блока Владимира Сальдо». Он является директором двух и владельцем трех компаний и общественной организации.

Владимир Сальдо после захвата города оккупантами был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на «совещании», на котором обсуждалось сотрудничество с российской федерацией, в том числе «Комитета спасения за мир и порядок», которым россия пытается легитимизировать власть в городе и области. В итоге Стремоусову заочно сообщили о подозрении за создание псевдооргана власти.