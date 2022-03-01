Глава Николаевского облсовета рассказала о мошенниках, которые пытаются украсть или продать гуманитарную помощь

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обвинила некоего Дмитрия Давидчука в том, что он украл гуманитарный груз, который предназначался для Николаевской области.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

- Есть человек, который с липовой доверенностью якобы от Виталия Кима пытается украсть уже во второй раз наш гуманитарный груз, который идет в Николаевскую область. Это Дмитрий Давидчук… Привет для Дмитрия Давидчука от всех парней из гуманитарных штабов. Они сказали: Дмитрий, если ты попадешься им в руки, то как минимум голым будешь разносить груз в самые горячие точки Николаевской области для наших детей и пожилых людей, - отметила глава облсовета.

Второй проблемой стало то, что Николаевская область получила гуманитарный груз от Ватикана, но часть из него стали продавать в интернете.