Жена экс-нардепа Котвицкого вывезла из Украины шесть чемоданов с валютой, украинские таможенники этого «не заметили»

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после получения данных, что Анастасия Котвицкая могла без декларирования, в обход таможенных правил, вывезти в Венгрию полные чемоданы долларов и евро. Следователи разбираются с этой информацией.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от «Народного фронта» Игоря Котвицкого. Его называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.

На пункт «Вилок» Закарпатской таможни 14 марта прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.

Впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста «Захонь» (Венгрия) все же задекларировала 28,8 миллиона долларов и 1,3 миллиона евро.

«Указанная информация проверяется, поскольку официальный ответ на запрос Закарпатской таможни и 27 пограничного отряда ГПСУ от смежной стороны не поступал», - сообщил источник.

В ГБР уже находится уголовное производство №62022140050000058 от 20.03.2022, которое касается этих событий. Сотрудники Государственного бюро расследований получили информацию о возможном нарушении закона сотрудниками Закарпатской таможни, что связано с незаконным перемещением через государственную границу значительных сумм денежных средств.

Бизнесмен Сеяр Куршутов (попал под санкции СНБО) написал в Facebook, что Котвицкая была вынуждена задекларировать эти миллионы только потому, что венгерская таможня их нашла, в то же время украинские таможенники чемоданы с деньгами «не заметили». Сам Игорь Котвицкий на своей странице в соцсети назвал эту информацию фейком.