На Закарпатье таможенники «закрыли глаза», когда жена бывшего нардепа хотела вывезти в Венгрию $30 миллионов в чемоданах – ГБР открыло производство

Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Закарпатской таможни.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По оперативной информации, работники таможни могли способствовать незаконному перемещению через государственную границу 28 миллионов долларов и 1,3 миллионов евро через пункт пропуска «Вилок» в Венгрию. Деньги вывозились в чемоданах без декларирования и в обход таможенных правил.

Уголовное производство возбуждено по части 2 статьи 364 УК («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Как сообщил Сергей Лещенко, провезти чемоданы с деньгами пыталась жена бывшего народного депутата Игоря Котвицкого от «Народного Фронта».

Напомним, как гражданин Молдовы пытался провезти в Украину более 1200 ювелирных украшений.