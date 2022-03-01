В Одесской области задержали афериста, который незаконно переводил уклонистов через границу

В Одесской области пограничники задержали жителя Белгород-Днестровского района, который наладил преступную схему незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Свои «услуги» делец оценил в 2 тысячи долларов США с человека. Подозреваемый организовал перевозку 6 мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в село Старокозачье Белгород-Днестровского района, и в пешем порядке должен был провести их через границу в Молдову.

Сейчас решаются вопросы избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.