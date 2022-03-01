Вице-премьер Украины заявила, что оккупанты похитили в Мелитополе трех граждан Израиля

В понедельник, 21 марта, российские оккупанты похитили в Мелитополе троих граждан Израиля: Татьяну Кумок и ее родителей ㅡ Веру и Михаила.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с россиянами. Поэтому они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с россиянами больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать», – отметила Верещук.

Также она добавил, что 20 марта Владимир Зеленский обратился к правительству Израиля и заявил, что страна может помочь Украине «защитить нашу жизнь», и спросил, почему до сих пор такая помощь не предоставлена. Ирина Верещук также задалась вопросом, как Израиль отреагирует на похищение своих граждан.