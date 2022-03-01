«Есть определенные опасения»: Посол Украины в Польше заявил, что правительство готовится к возможной атаке рф

Польша полностью понимает все угрозы россии. Правительство страны готовится к возможной атаке государства-агрессорки. Однако Польша считает, что, прежде всего, нужно помочь Украине.

Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

– Есть опасения, что россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому, – подчеркнул Дещица.

Он отметил, что в стране был принят закон об обороне, который укрепляет Вооруженные Силы Польши.

– Однако польское правительство понимает, что лучше помочь Украине и не допустить сближения российских войск к границам с Польшей, – сказал посол.

По его словам, россия распространяет дезинформацию и пропаганду, что Польша якобы хочет «забрать» западную Украину. Однако это ничего не имеет общего с реальностью.

– Реальность – поляки помогают Украине, прибывшим в Польшу. Это беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделении между украинским и польским народом абсолютно не выдержала «правдоподобности» во время войны, – добавил Дещица.

Кроме того, Дещица заявил, что Польша готовится к возможной атаке, в том числе и со стороны Беларуси, на правительственном уровне.

По его словам, Россия не знает, как дальше проводить наступательную операцию на Востоке. Ведь украинские военные удерживают оккупантов и не пропускают дальше.

Поэтому государство-агрессор пытается использовать другой плацдарм через Беларусь.

- Очевидно, что это угроза для Польши, - подчеркнул посол.

Однако, по мнению Дещицы, надо объединить усилия, чтобы такой сценарий не был реализован.