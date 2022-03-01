В Николаеве продолжают отлавливать самогонщиков

Николаевская областная варта разоблачила несколько точек продажи алкоголя во время действия «сухого закона» в военное время.

Об этом сообщили в формировании.

Так, в Ингульском районе правоохранители задержали двух жителей Николаева. Мужчина и женщина распространяли алкоголь прямо из своего домовладения.

А также в том же районе на торговле алкоголем были разоблачены еще двое мужчин – 28 и 34 лет.

Задержанные нарушители переданы полиции для привлечения к ответственности.

Запрет на продажу алкоголя в Николаевской области действует с 28 февраля по распоряжению начальника Николаевской областной военной администрации.

«Употребление и продажа алкоголя во время войны может привести к трагическим последствиям, когда и без этого не хватает беды. Уважаемые николаевцы, будьте ответственны, не подвергайте опасности себя и окружающих», – отметили в николаевской областной варте.

Напомним, как в Николаеве полиция нагрянула на самогонную «точку» на Спасской и заставила вылить алкоголь.