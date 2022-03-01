На Прикарпатье у николаевца изъяли наркотики на ₴10 миллионов

В Ивано-Франковской области у жителя Николаева изъяли наркотики на 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Департаменте борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

21 марта, на Тлумаччине, во время несения службы на блокпосте полицейские, оперативники территориального управления по борьбе с наркопреступностью совместно с сотрудниками СБУ и представители территориальной обороны для проведения проверки остановили автомобиль BMW, которым управлял 30-летний житель Николаева.

Водитель заметно нервничал и подозрительно вел себя. В ходе осмотра автомобиля полицейские в салоне у пассажирского сиденья обнаружили психотропное вещество «Альфа-PVP». Запрещенные вещества весомо около трех килограммов мужчина перевозил в упаковках от сока. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

Стоимость на «черном рынке» изъятого составляет более 10 миллионов гривен.

Следователи задержали фигуранта в процессуальном порядке. За такой наркобизнес ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.