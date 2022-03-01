Киберполиция задержала группу мошенников, наживавшихся на беженцах во время псевдоперевозок

В Украине киберполиция задержала злоумышленников, предлагавших гражданам услуги по транспортным перевозкам. Как оказалось, после предоплаты мошенники исчезали.

Об этом сообщает киберполиция.

В частности, двое 21-летних жителей Кривого Рога решили «заработать», предлагая в интернете перевозки гражданам, пытавшимся спастись от войны.

Оказалось, что фигуранты размещали объявления об организации поездок за границу в тематических сообществах в мессенджерах.

Также за фейковые услуги просили подписку в размере 500 – 1000 гривен. Кроме того, получив деньги, мошенники блокировали клиентов и не выполняли обязательства. Отмечается, что деньги они получали на банковские карточки знакомой.

Кроме того, киберполиция изъяла у мошенников мобильные телефоны и банковские карты. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что десит с подельником из ОРДЛО наживался на беженцах, сдавая им несуществующее жилье .

