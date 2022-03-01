Комитет ВР поддержал усиление наказания за незаконное использование «гуманитарки»

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности одобрил ужесточение ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи. В военное время такое нарушение будет караться тюремным заключением.

Об этом сообщает нардеп Андрей Осадчук.

Кроме того, в Украине будет введена уголовная ответственность за незаконное использование благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Парламентский комитет согласовал, что продажа товаров или предметов общей стоимостью от 620 тысяч гривен или другое их использование с целью получения прибыли является преступлением.

За указанные правонарушения будет грозить наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Напомним, что в гуманитарный штаб Домбровской прибыло большое количество детских вещей до 3-х лет.