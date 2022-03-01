ГБР открыло производство на таможенников, пропустивших через границу братьев Суркисов без декларирования $17,6 миллионов

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста «Вилок» Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без проверки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как известно, 26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.

Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось.

В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну крупные суммы наличных денег. Речь идет о 17,6 миллионов долларов.

В рамках досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло за собой тяжкие последствия) устанавливается, почему таможенники допустили незаконное перемещение через государственную границу Украины средств в крупных размерах.